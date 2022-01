Contagion | su Prime Video in streaming da oggi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Arrivainsu Amazonil chiacchierato, il film del 2011 di Steven Soderbergh, ritornato in auge negli ultimi due anni.arriva insu Amazona partire da1 gennaio 2022: il film di Steven Soderbergh, arrivato nelle sale nel 2011, ha vissuto una vera e propria "rinascita" nell'ultimo anno, diventando tra i film più visti e venduti negli USA. Nel film di Steven Soderbergh, scritto da Scott Z. Burns, tutto comincia quando una turista mette la mano nella ciotola dei salatini di un aeroporto prima di dare la sua carta di credito al cameriere. Non solo: una riunione d'affari inizia con un giro di strette di mani. Un uomo tossisce a bordo di un autobus …

AmazonVideo: i film da vedere a gennaio 2022 1° gennaio: 3 Days To Kill, 50/50, Arancia meccanica, Barry Lyndon, La leggenda di Beowulf, Blade Runner,, Elf - Un ...Arriva oggi in streaming su Amazon Prime Video il chiacchierato Contagion, il film del 2011 di Steven Soderbergh, ritornato in auge negli ultimi due anni. Contagion arriva in streaming su Amazon Prime ...Per l'inizio del nuovo anno, Amazon Prime Video arricchisce il proprio catalogo con nuovi film e serie tv disponibili da gennaio 2022.