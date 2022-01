Claudio Villa, il cantore di Roma e dei suoi stornelli (Di sabato 1 gennaio 2022) Per tutti era “Il reuccio” della canzone italiana. Interprete straordinario e simbolo del bel canto nostrano nel mondo, il primo giorno del 2022 avrebbe compiuto 96 anni: il primo gennaio 1926 nasceva Claudio Villa. Figlio di un vetturino e di una casalinga, Villa vince il primo concorso canoro a cui partecipa con “Chitarratella” successo del suo idolo personale Carlo Buti. Nel 1955 vince il Festival di Sanremo con “Buongiorno tristezza”, scritto da Giuseppe Fiorelli e Mario Ruccione, cantato in coppia con Tullio Pane. Il Reuccio presenta tre brani, due in coppia con Pane (‘Buongiorno tristezza’ e ‘Il torrente’) e uno con Narciso Parigi, “Incantarella”. Dal 1955 al 1985 Claudio Villa (nome d’arte di Claudio Pica) partecipa a ben 28 edizioni della rassegna sanremese, vincendo 4 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Per tutti era “Il reuccio” della canzone italiana. Interprete straordinario e simbolo del bel canto nostrano nel mondo, il primo giorno del 2022 avrebbe compiuto 96 anni: il primo gennaio 1926 nasceva. Figlio di un vetturino e di una casalinga,vince il primo concorso canoro a cui partecipa con “Chitarratella” successo del suo idolo personale Carlo Buti. Nel 1955 vince il Festival di Sanremo con “Buongiorno tristezza”, scritto da Giuseppe Fiorelli e Mario Ruccione, cantato in coppia con Tullio Pane. Il Reuccio presenta tre brani, due in coppia con Pane (‘Buongiorno tristezza’ e ‘Il torrente’) e uno con Narciso Parigi, “Incantarella”. Dal 1955 al 1985(nome d’arte diPica) partecipa a ben 28 edizioni della rassegna sanremese, vincendo 4 ...

