Classifica quad Dakar 2022 | Manuel Andujar comanda dopo il prologo

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) L’argentinoAndújar deve difendere il titolo tra iallae conquista iltra Jeddah ed Ha’Il, vincendo anche la speciale di 19 km. Il sudamericano del 7240 Team chiude in 1:10’10” e precede il transalpino Alexandre Giroud, della Yamaha Racing, secondo a 1’35”. Terzo posto per il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team), che completa il podio con 2’35” di ritardo. L’ordine d’arrivo odierno, ovviamente, rispecchia anche lagenerale. Dei 23 partecipanti annunciati, 20 hanno preso il via e tutti hanno concluso le loro fatiche., tra inella Jeddah-Ha’Il si imponeGENERALE...