2022, gli auguri di Paul McCartney (Di sabato 1 gennaio 2022) LONDRA – Anche Paul McCartney ha voluto augurare sui social un buon 2022 ai suoi followers. Queste le parole dell'ex cantante e bassista dei Beatles: "Felice anno nuovo. Possa il prossimo anno essere splendente". Gli fa eco l'ex batterista dei 'Fab Four', Ringo Starr, che su Facebook scrive: "Benvenuti nel 2022, felice anno nuovo a tutti, pace e amore". Non solo Beatles, però. Si fanno infatti sentire anche gli storici 'rivali' Rolling Stones: "auguriamo a tutti voi un felice anno nuovo, state al sicuro e ci vediamo nel 2022!". L'articolo L'Opinionista.

