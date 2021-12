Scoppia in un incendio in casa | morti fratello e sorella

Advertising

Nazione_Prato : Scoppia incendio in appartamento: soccorse tre donne - YouTvrs : Scoppia #Incendio, muoiono due persone - - telodogratis : Scoppia incendio con due esplosioni in un parcheggio, distrutti una ventina di veicoli - AgrigentoTv : Scoppia incendio in capannone industriale. I danni sono ingenti - blogsicilia : #notizie #sicilia Scoppia incendio con due esplosioni in un parcheggio, distrutti una ventina di veicoli -… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia incendio

LA NAZIONE

Le finestre dell'appartamento in cui è divampato l'(foto di Fabio Falcioni) Da una prima ricostruzione, l'si sarebbe sviluppato da un corto circuito al frigorifero. Alberto Cameli ...Al primo piano di un fabbricato, che ospita 50 migranti a Prato di Principato Ultra in provincia di Avellino,un. E alcuni degli ospiti che non sono riusciti a sfuggire alle fiamme perché ai piani più alti, si lanciano dal balcone. Due sono rimasti feriti, uno in maniera grave ricoverato all'...TRAGEDIA A MACERATA - Lutto per la scomparsa dei fratelli Cameli Sono morti tra le fiamme Alberto Cameli, 66 anni, e la sorella Anna, 65 anni. I due vivevano insieme in un appartamento di via Severini ...Una tragedia sconvolge la città di Macerata. Due persone sono morte in seguito a un incendio divampato in casa. L'episodio è successo stamattina dopo le 7 in via Severini a Macerata. Sul luogo vigili ...