Prata di Principato Ultra, incendio in un centro di accoglienza per extracomunitari (Di venerdì 31 dicembre 2021) A Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, è divampato uno spaventoso incendio in un centro di accoglienza per extracomunitari: grave un cittadino di origine gambiane che è precipitato da un balcone. Fiamme in un centro di accoglienza per extracomunitari, ieri sera, a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino: grave un cittadino Leggi su 2anews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Adi, in provincia di Avellino, è divampato uno spaventosoin undiper: grave un cittadino di origine gambiane che è precipitato da un balcone. Fiamme in undiper, ieri sera, adi, in provincia di Avellino: grave un cittadino

