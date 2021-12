Omicidio in Calabria, 40enne ucciso nel Vibonese (Di venerdì 31 dicembre 2021) ucciso a colpi di arma da fuoco davanti ad un negozio di barbiere la sera di San Silvestro. E' accaduto a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. L'uomo, G. D. M., di 40 anni, di Sorianello, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021)a colpi di arma da fuoco davanti ad un negozio di barbiere la sera di San Silvestro. E' accaduto a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. L'uomo, G. D. M., di 40 anni, di Sorianello, ...

Advertising

iconanews : Omicidio in Calabria, 40enne ucciso nel Vibonese - fisco24_info : Omicidio in Calabria, 40enne ucciso nel Vibonese: L'uomo era appena uscito dal barbiere - lametino : Omicidio in Calabria, 40enne ucciso a Soriano Calabro - - Cosenza2punto0 : Calabria - Omicidio nel Vibonese: freddato dal killer mentre era dal barbiere ? - InformaCalabria : #Cronaca - Il fatto di sangue è avvenuto a Soriano Calabro. Sul posto i carabinieri ed il pm della Procura di… -