GF Vip 6 | Manuel Bortuzzo svela quando lascerà il programma

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Prima delle vacanze di Natale, Alfonso Signorini ha dato la possibilità ai diversi concorrenti di lasciare la casa del GF Vip. A scegliere di andarsene, suscitando il malcontento del pubblico, sono stati Aldo Montano e Francesca Cipriani, mentre il resto dei concorrenti ha deciso di proseguire. Alcuni, tuttavia, sembrano avere dei ripensamenti in corso d’opera. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

PasqualeMarro : #ManuelBortuzzo abbandona il Grande Fratello Vip, non e può più… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo annuncia l'addio al GF Vip - infoitcultura : Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia il reality: ecco quando abbandonerà la casa - infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo dice addio al programma? Le date in cui ha dichiarato che potrebbe uscire - infoitcultura : Manuel Bortuzzo si ritira dal GF Vip: la data dell’uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Fra iancora in gara, infatti, pare cheBortuzzo sia sempre più deciso ad andarsene. Durante un conversazione con Katia Ricciarelli e Carmen Russo , il 22enne avrebbe rivelato che la sua ...Bortuzzo: per quale motivo il nuotatore ha deciso di lasciare il GFBortuzzo ha annunciato di voler lasciare il GFnel corso di una conversazione con le coinquiline Katia ...Tra critiche e buoni ascolti tv continua ad andare in onda su Canale 5 la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti, però, cominciano ad accusare una certa stanchezza, soprattutto chi ...Gianmaria Antinolfi è tra i concorrenti che hanno deciso di lasciare il Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha confidato a Jessica Hailé Selassié quando ha intenzione di abbandonare il reality condott ...