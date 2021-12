(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il popolare conduttore televisivo e attorehato ildi(Foggia). A darne notizia è ilche lo accompagnava. «Nella vita bisogna una persona deve scegliere da che parte stare. Questa è la nostra parte. Sono qui per cercare di dare una mano», ha commentato. «L’amico e fratello– ha detto- è venuto a condividere con noi questa giornata di gioia ed emozione per la Lega braccianti». L'articoloildi...

Flavio Insinna visita il campo nomadi di Borgo Mezzanone Ad accompagnarlo il sindacalista Aboubakar Soumahoro Il popolare conduttore televisivo e attore Flavio Insinna ha visitato il campo nomadi di Borgo Mezzanone (Foggia). A darne notizia è il sindacalista Aboubakar Soumahoro che lo accompagnava. «Nella vita bisogna una persona deve scegliere da che parte stare. Questa è la nostra parte. Sono qui per cercare di dare una mano», ha commentato Insinna.