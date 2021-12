Rsa, ordinanza di Giani: visite aperte solo ai vaccinati con booster o doppia dose più tampone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuove regole per le visite nelle Rsa e nelle strutture residenziali che si ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato di emergenza potranno accedere a queste strutture solo coloro che sono vaccinati con terza dose/booster oppure in possesso di green pass rafforzato (due dosi) e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuove regole per lenelle Rsa e nelle strutture residenziali che si ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato di emergenza potranno accedere a queste strutturecoloro che sonocon terzaoppure in possesso di green pass rafforzato (due dosi) e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso L'articolo proviene da Firenze Post.

