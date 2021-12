Prorogato lo smart working per altri tre mesi | questo non è un titolo corretto

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La notizia è la seguente: fino a marzo 2022 la disciplina Covid sul lavoro è prorogata in funzione del perdurare dello stato d’emergenza.vuol dire che, oltre ad alcune proroghe indispensabili come quella del congedo parentale, pertrea partire da quando scriviamo i datori di lavoro potranno erogarein modalità semplificata. Ilricorrente invece in queste ore è “lo“. Una estrema sintesi giornalistica che tradisce un errore di fondo: lonon èma esiste da anni ed è normato dalla legge 81 del 2017. Ad essere prorogata è la modalità in cui...

Advertising

rcribaro : @ritafrediani Con la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo è stato prorogato lo Smart Working collettivo… - giuslavoristi : Il decreto legge 221/2021 proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Dall'obbligo di green pass sul luogo… -

Ultime Notizie dalla rete : Prorogato smart

A partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza,al 31 marzo 2022, il ... Politicaworking, Brunetta dice no: non si torna indietro, ma resta in pi[...]working:...Anche in questi mesi infatti moltissime aziende scelgono di impegnare i propri lavoratori tramite loworking , che viene ancora una voltacome misura per tutelare la salute dei ...Cronaca - In tema Smart Working, ecco il mix ideale per le attività da svolgere di persona e in remoto secondo una ricerca .... Così Cefriel , partner di Ricerca, Innovazione e Formazione che da oltre ...Cronaca - Come sarà lo smart working fino al 31 marzo 2022 quando termina lo stato di emergenza? La risposta nel decreto del 24 dicembre con la proroga anche del lavoro agile per i fragili e del ...