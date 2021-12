Pio e Amedeo assenti allo show di Capodanno

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Pio enon saliranno sul palco di Bari a causa di un positività. Mediaset conferma l’assenza del duo comico La notte organizzata da Canale 5 per salutare il 2021 e festeggiare il nuovo anno,in musica, vedrà l’assenza del duo comico pugliese Pio eche devono rinunciare alla partecipazione. Pio e(foto Facebook)La notizia era stata data prima dai siti locali poi, scrive Il Fatto Quotidiano, è stata confermata da Mediaset che non ha però dato ulteriori dettagli. I due sono costretti a rinunciare, pare, perchéGrieco è risultato postivo a un tampone anti-Covid. Nel giro di pochi giorni si tratta della seconda grande assenza per loche sarà condotto da Federica Panicucci. Già precedentemente era arrivata la conferma che anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Dopo la notizia della positività di Al Bano , adesso si dice che anche altri due protagonisti del maxi evento abbiano contratto il Covid: si tratta di, che non potranno salire sul palco ...L'ultima brutta sorpresa, da questo punto di vista, è giunta qualche ora fa da parte di. Anche il duo di comici pugliesi avrebbe dovuto presenziare al Capodanno in Musica di Canale 5, in ...Pio e Amedeo non saliranno sul palco di Bari a causa di un positività. Mediaset conferma l'assenza del duo comico ...Sarà un 31 dicembre davvero molto complicato per Federica Panicucci: il Covid sta praticamente decimando il cast del suo show di fine anno, ecco gli ultimi aggiornamenti ...