Manovra: via libera della Camera con 355 sì. E' legge (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera definitivo da parte della Camera alla Manovra con 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento è legge. . 30 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viadefinitivo da parteallacon 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento è. . 30 dicembre 2021

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera definitivo da parte della Camera alla Manovra economica, con 355 voti favorevoli e 45 contrari. Il provvedimento è legge. #ANSA - petergomezblog : Manovra, c’è il divieto di allevare e uccidere animali per ricavare pellicce: stop entro gennaio 2022… - petergomezblog : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. Quella delle Finanze non si esprime per protesta:… - zazoomblog : Manovra via libera definitivo della Camera. Fdi contro la maggioranza: flash mob a Montecitorio e lettera a Mattare… - gianna11235 : RT @leonemaschio: Legge di Bilancio, Fratelli d’Italia protesta fuori da Montecitorio: “Inviamo lettera di denuncia a Mattarella. La manovr… -