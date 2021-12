Lukaku: «Inter nel cuore, tornerò a giocarci. Dovevo andare via in un altro modo» (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni di Sky Sport: ecco un estratto Ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku è tornato a parlare dell’esperienza all’Inter. LAVORO – «In Italia ho lavorato tantissimo, fisicamente sto bene anche se non sono contento della situazione. Il mister ha scelto un modulo e io non devo mollare» ADDIO – «La maniera in cui ho lasciato l’Inter mi da fastidio, adesso è giusto parlare. Ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare da voi, sono innamorato di Italia. Questo è il momento di parlare». SCUSA – «Voglio chiedere scusa ai tifosi dell’Inter, Dovevo andare via in un altro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex attaccante dell’Romeluha rilasciato una lungavista ai microfoni di Sky Sport: ecco un estratto Ai microfoni di Sky Sport, Romeluè tornato a parlare dell’esperienza all’. LAVORO – «In Italia ho lavorato tantissimo, fisicamente sto bene anche se non sono contento della situazione. Il mister ha scelto un modulo e io non devo mollare» ADDIO – «La maniera in cui ho lasciato l’mi da fastidio, adesso è giusto parlare. Ho l’nela giocare da voi, sono innamorato di Italia. Questo è il momento di parlare». SCUSA – «Voglio chiedere scusa ai tifosi dell’via in un...

