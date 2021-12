I dati del Viminale: nel 2021 tutti i reati in aumento. La pandemia non ci ha fatto diventare migliori. Boom di femminicidi e crimini informatici. In forte crescita anche le intimidazioni a giornalisti e sindaci (Di giovedì 30 dicembre 2021) Più femminicidi, reati informatici e minacce a sindaci e giornalisti. È una fotografia impietosa quella scattata dal report del Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (qui il focus), presentato ieri al Viminale guidato da Luciana Lamorgese, che quest’anno mostra una decisa crescita dei reati nel 2021 rispetto al 2020. Per quanto riguarda gli omicidi, quest’anno ne sono stati registrati 289, 4 in più dell’anno scorso, ma 25 in meno del 2019. Cresce, invece, l’incidenza percentuale sul totale degli omicidi delle donne uccise: 116 vittime nel 2021 a fronte delle 110 del 2019. Di questi femminicidi 100 sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, contro i 93 del 2019. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Piùe minacce a. È una fotografia impietosa quella scattata dal report del Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (qui il focus), presentato ieri alguidato da Luciana Lamorgese, che quest’anno mostra una decisadeinelrispetto al 2020. Per quanto riguarda gli omicidi, quest’anno ne sono stati registrati 289, 4 in più dell’anno scorso, ma 25 in meno del 2019. Cresce, invece, l’incidenza percentuale sul totale degli omicidi delle donne uccise: 116 vittime nela fronte delle 110 del 2019. Di questi100 sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, contro i 93 del 2019. ...

