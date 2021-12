Fondi, arrestati per droga e arsenale d’armi: non parlano ai giudici (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si aggiorna la vicenda del traffico di droga e armi con la posizione degli indagati che hanno deciso di non rispondere al giudice. E’ la vicenda di Fondi che riguarda l’approdo in carcere per sette uomini arrestati dopo il blitz di polizia e carabinieri nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. E’ l’esito di un’operazione di polizia che ha condotto al sequestro di 75 chilogrammi di droga, armi ed esplosivi, tutto occultato nelle auto e nel doppio fondo di un furgone. L’arresto è stato stabilito il gip del tribunale di Latina Giorgia Castriota, al termine dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso del tutto la linea della procura sulla gravità dei fatti. Ma, sottoposti a interrogatorio nella giornata di domenica, gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono tutti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si aggiorna la vicenda del traffico die armi con la posizione degli indagati che hanno deciso di non rispondere al giudice. E’ la vicenda diche riguarda l’approdo in carcere per sette uominidopo il blitz di polizia e carabinieri nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. E’ l’esito di un’operazione di polizia che ha condotto al sequestro di 75 chilogrammi di, armi ed esplosivi, tutto occultato nelle auto e nel doppio fondo di un furgone. L’arresto è stato stabilito il gip del tribunale di Latina Giorgia Castriota, al termine dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso del tutto la linea della procura sulla gravità dei fatti. Ma, sottoposti a interrogatorio nella giornata di domenica, gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono tutti ...

