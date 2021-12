Cina, tatuaggi proibiti per i calciatori della Nazionale di calcio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Ministero dello Sport cinese e la China Sports Administration hanno comunicato una nuova norma alla Nazionale di calcio del Paese: tatuaggi vietati. Proibizione dei tattoo quantomeno singolare per quanto riguarda lo sport, sebbene le direttive del Governo siano chiare e gli atleti non potranno mostrare alcuna parte del corpo tatuata. Qualunque calciatore ambizioso di difendere la maglia della Nazionale, avente dei tatuaggi, dovrà rimuoverli con la tecnologia laser. Se non fosse possibile la rimozione dei tattoo, in quanto in zone particolarmente delicate o per scelta degli atleti cinesi, essi dovranno necessariamente essere coperti; questo se non si vuole incorrere in multe o punizioni di altro genere, tra le quali rientra l’esclusione dalla Nazionale stessa, ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Ministero dello Sport cinese e la China Sports Administration hanno comunicato una nuova norma alladidel Paese:vietati. Proibizione dei tattoo quantomeno singolare per quanto riguarda lo sport, sebbene le direttive del Governo siano chiare e gli atleti non potranno mostrare alcuna parte del corpo tatuata. Qualunque calciatore ambizioso di difendere la maglia, avente dei, dovrà rimuoverli con la tecnologia laser. Se non fosse possibile la rimozione dei tattoo, in quanto in zone particolarmente delicate o per scelta degli atleti cinesi, essi dovranno necessariamente essere coperti; questo se non si vuole incorrere in multe o punizioni di altro genere, tra le quali rientra l’esclusione dallastessa, ...

