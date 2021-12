Calciomercato, Morata addio: l’Atletico prova a ‘consolare’ la Juventus (Di giovedì 30 dicembre 2021) In caso di addio di Morata alla Juventus anticipatamente per vestire la maglia del Barcellona, l’Atletico Madrid potrebbe compensare con l’arrivo di Saul Niguez Si prospetta un Calciomercato invernale decisamente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) In caso didiallaanticipatamente per vestire la maglia del Barcellona,Madrid potrebbe compensare con l’arrivo di Saul Niguez Si prospetta uninvernale decisamente… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

