Almanacco del 30-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)del giorno giovedì 30 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Felice prima papà il nome felice deriva dal latino Felix vuol dire Appunto felice meno origine significava fertile dice il proverbio impara interroga Ripeti e diverrai sapiente sono nati di Rudyard Kipling Alessandra Mussolini tigerwoods noi facciamo gli auguri ai nostri dati di oggi Un augurio di buon compleanno a Lina buona giornata Tina buon compleanno e poi ancora una buona giornata Claudia annunzia Manuela buona giornata anche a voi ancora una buona giornata al massimo che ritardo ieri ha compiuto gli anni e buon compleannoabbiamo a fare Allora il nostro viaggio nel tempo 30 dicembre del 1924 ed annuncia che gran parte delle nebulose conosciute non fanno parte della nostra galassia Come si credeva ma sono in se stessi galassie fuori dalla nostra Via Lattea 30 ...