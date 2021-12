Al Bano positivo al Covid: "Signori No Vax state attenti, colpisce tutti" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo annuncia in un video: “Ebbene sì, questo maledetto virus mi ha colpito”. Il cantante Al Bano è positivo al Covid. Quando il Corriere della Sera gli chiede: “Come è possibile?”, lui risponde: “Non riesco a spiegarmelo. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l’ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale”. E continua spiegando come se n’è accorto. L’ho scoperto per caso, andando a Mesagne a fare il tampone per il Capodanno di Canale 5 al Petruzzelli di Bari. Domattina (oggi, ndr) farò il molecolare: la speranza è l’ultima a morire. Intanto sono prigioniero di un maledetto invisibile virus. Di conseguenza il cantante non potrà partecipare, come sottolinea anche nel video, alla festa di Capodanno dove era stato invitato. Lo passerà in casa: “Con i miei figli Bido e Jasmine. E con Loredana”, dice riferendosi alla compagna ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo annuncia in un video: “Ebbene sì, questo maledetto virus mi ha colpito”. Il cantante Alal. Quando il Corriere della Sera gli chiede: “Come è possibile?”, lui risponde: “Non riesco a spiegarmelo. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l’ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale”. E continua spiegando come se n’è accorto. L’ho scoperto per caso, andando a Mesagne a fare il tampone per il Capodanno di Canale 5 al Petruzzelli di Bari. Domattina (oggi, ndr) farò il molecolare: la speranza è l’ultima a morire. Intanto sono prigioniero di un maledetto invisibile virus. Di conseguenza il cantante non potrà partecipare, come sottolinea anche nel video, alla festa di Capodanno dove era stato invitato. Lo passerà in casa: “Con i miei figli Bido e Jasmine. E con Loredana”, dice riferendosi alla compagna ...

