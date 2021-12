Tottenham | un veterano in bilico | il suo futuro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il capitano delHugo Lloris, portiere francese classe 1986, sembra destinato a dire addio al club inglese dopo 10 anni passati insieme, dal lontano 2012. Lloris Capitano Addio Lloris avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con gli spurs e quindi lasciare la Premier, potrà dunque accordarsi con qualunque club a parametro zero dal prossimo mese e in testa alla fila delle pretendenti si fa forza il Nizza che vorrebbe riportarlo nella propria patria, destinazione che sembra attrarre il portiere francese. Daniele Scrazzolo

