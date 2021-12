Processo Epstein, Ghislaine Maxwell giudicata colpevole. La giuria: «Complice degli abusi sessuali del finanziere su minorenni» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ghislaine Maxwell, ereditiera figlia dell’ex deputato ed ex editore del tabloid The Daily Mirror, accusata di essere Complice del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere il 10 agosto 2019, è stata dichiarata colpevole dalla corte federale di Manhattan, dopo quasi 40 ore di Camera di Consiglio. Secondo i giudici, la donna britannica è colpevole di cinque dei sei capi d’accusa mossi nei suoi confronti. Maxwell era stata arrestata nel luglio 2020 con l’accusa di coinvolgimento nel reclutamento di ragazze minorenni, alcune di appena 14 anni, consapevole del fatto che Epstein avrebbe abusato sessualmente di loro. Secondo i giudici, Maxwell «ha reclutato ragazze vulnerabili, provenienti da ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021), ereditiera figlia dell’ex deputato ed ex editore del tabloid The Daily Mirror, accusata di esseredelJeffrey, morto suicida in carcere il 10 agosto 2019, è stata dichiaratadalla corte federale di Manhattan, dopo quasi 40 ore di Camera di Consiglio. Secondo i giudici, la donna britannica èdi cinque dei sei capi d’accusa mossi nei suoi confronti.era stata arrestata nel luglio 2020 con l’accusa di coinvolgimento nel reclutamento di ragazze, alcune di appena 14 anni, consapevole del fatto cheavrebbe abusato sessualmente di loro. Secondo i giudici,«ha reclutato ragazze vulnerabili, provenienti da ...

