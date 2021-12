Neve a Roma ad inizio 2022? No, anzi, arriva la primavera: ondata di caldo su tutto il Lazio. Ecco i dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Neve? No grazie! Come vi avevamo anticipato, sarà un Capodanno abbastanza inconsueto quello che ci aspetta a breve, con temperature davvero sorprendenti in tutti il nostro Paese e anche al di fuori. In molti avevano sognato la Neve a Roma per inizio anno, purtroppo dovranno farsene una ragione: non farà freddo, anzi. La primavera giocherà di anticipo. Nei prossimi giorni è infatti previsto un aumento delle temperature a causa di alta pressione subtropicale proveniente dall’Africa settentrionale. Il caldo toccherà l’Europa Occidentale, superando le temperature medie di 12-14°C. La debole perturbazione a cui abbiamo assistito nella giornata di lunedì 27 è stata l’ultima per questo 2021. A partire proprio dalla giornata di domani le temperature inizieranno ad innalzarsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021)? No grazie! Come vi avevamo anticipato, sarà un Capodanno abbastanza inconsueto quello che ci aspetta a breve, con temperature davvero sorprendenti in tutti il nostro Paese e anche al di fuori. In molti avevano sognato laperanno, purtroppo dovranno farsene una ragione: non farà freddo,. Lagiocherà di anticipo. Nei prossimi giorni è infatti previsto un aumento delle temperature a causa di alta pressione subtropicale proveniente dall’Africa settentrionale. Iltoccherà l’Europa Occidentale, superando le temperature medie di 12-14°C. La debole perturbazione a cui abbiamo assistito nella giornata di lunedì 27 è stata l’ultima per questo 2021. A partire proprio dalla giornata di domani le temperature inizieranno ad innalzarsi ...

