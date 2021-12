Giovinco manda un messaggio ad Insigne | ”Se vai al Toronto diventi invisibile”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) In merito al possibile addio di Lorenzoal Napoli per approdare al, si è espresso Sebastianattraverso un intervista al Corriere dello Sport. La formica atomica, ex calciatore proprio della squadra canadese, espone il suo punto di vista su una scelta molto delicata dal punto di vista professionale. In seguito le sue dichiarazioni: – Ha sentito le ultime notizie che vedono Lorenzovicino al? ”Sinceramente me lo chiedono di continuo, addirittura qui in America considerano la trattativa già chiusa conpronto a trasferirsi a marzo. A me sinceramente suona strano, non credo che Lorenzo lasci il Napoli in piena corsa per la vittoria dello scudetto”., Napoli,– Come reputa la ...