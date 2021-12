Gianni Morandi | sarà Mousse T a dirigere l’orchestra a Sanremo 2022 per il brano “Apri tutte le porte”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ConciancheT al prossimo Festival Di, nel quale l’artista di Monghidoro presenterà ilLe” scritto da Lorenzo Jovanotti. La voce di In Ginocchio Da Te nella giornata di ieri ha pubblicato sul profilo Instagram uno scatto insieme al producer tedesco che li vede allo studio Fonoprint di Bologna per mettere a punto gli ultimi dettagli sulla canzone sanremese. Il captcha recita: “Siamo in studio di registrazione. Jova in quarantena, è collegato con noi…Prepariamo la canzone di”.conT a...