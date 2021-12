(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.Il testo prevede nuove misure in merito all’delRafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e leper i vaccinati.Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delRafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere;centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti ...

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Cdm, ok a dl su quarantene ed estensione uso green pass #Covid #COVID19 #GreenpassObbligatorio #GreenPassrafforzato… - infoitsalute : Cdm approva il decreto su quarantene ed estensione del green pass - CorriereCitta : Cdm, ok a dl su quarantene ed estensione uso green pass - FrancoScarsell2 : Il Cdm ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del Green pass e le quarantene.IlGreen pass rafforzat… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute R… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm quarantene

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del Green pass e le. Il Green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Per gli stadi, le capienze saranno consentite ...Sia in cabina di regia che inil confronto è stato serrato: Pd e Forza Italia hanno subìto lo ... Lenon saranno più previste per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro ...ROMA. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e le quarantene. Secondo le nuove disposizioni niente quarantena per i vaccinati da meno di quattr ...Quarantena e tamponi dopo un contatto con un positivo: un'altra mini-rivoluzione. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull'estensione dell'uso del green pass e ...