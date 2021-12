Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran: “Voglio un figlio da te” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la coppia Alex Belli-Delia Duran non è ancora arrivato il momento di dire addio al Grande Fratello Vip. A un mese dall’espulsione del gieffino, ora toccherà alla moglie entrare nella casa più spiata di Italia e confrontarsi con l’ex (?) rivale Soleil Sorge. Mentre la modella si prepara a dare il cambio al compagno, Alex Belli le scrive una lunga lettera d’amore. Dopo aver tenuto banco dentro e fuori dal reality per intere settimane – di pochi giorni fa la romantica canzone dedicata alla sua Soleil –, Alex Belli cambia di nuovo bandiera e stavolta si rivolge a Delia Duran con parole che hanno tutta l’aria di una promessa d’amore eterno. La lettera d’amore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la coppianon è ancora arrivato il momento di dire addio al Grande Fratello Vip. A un mese dall’espulsione del gieffino, ora toccherà alla moglie entrare nella casa più spiata di Italia e confrontarsi con l’ex (?) rivale Soleil Sorge. Mentre la modella si prepara a dare il cambio al compagno,leuna lungad’amore. Dopo aver tenuto banco dentro e fuori dal reality per intere settimane – di pochi giorni fa la romantica canzone dedicata alla sua Soleil –,cambia di nuovo bandiera e stavolta si rivolge acon parole che hanno tutta l’aria di una promessa d’amore eterno. Lad’amore di ...

