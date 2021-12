Zoff: ”Scudetto? I pronostici fatti vedono l’Inter favorita, e su Meret…” (Di martedì 28 dicembre 2021) Zoff: “Inter favorita per lo Scudetto, Meret? Portiere di piena affidabilità, di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare” Dino Zoff, ex portiere -tra le altre del Napoli e della Juventus oltre che della Nazionale italiana – è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Ecco di seguito le sue dichiarazioni: Senza quella deviazione di Bergomi l’avrebbe parato il tiro di Falcao? In quel secondo tempo non era facile battermi, quella deviazione mi ha fregato ma Falcao aveva fatto un’azione incredibile. C’è una parata che non è riuscito a fare per cui ha rammarico? Io sono sempre stato molto autocritico quindi in qualsiasi gol preso ho sempre pensato di poter fare qualcosa di ... Leggi su retecalcio (Di martedì 28 dicembre 2021): “Interper lo, Meret? Portiere di piena affidabilità, di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare” Dino, ex portiere -tra le altre del Napoli e della Juventus oltre che della Nazionale italiana – è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Ecco di seguito le sue dichiarazioni: Senza quella deviazione di Bergomi l’avrebbe parato il tiro di Falcao? In quel secondo tempo non era facile battermi, quella deviazione mi ha fregato ma Falcao aveva fatto un’azione incredibile. C’è una parata che non è riuscito a fare per cui ha rammarico? Io sono sempre stato molto autocritico quindi in qualsiasi gol preso ho sempre pensato di poter fare qualcosa di ...

