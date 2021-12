Tournée 4 Trampolini oggi Oberstdorf | orari | programma | tv | streaming qualificazioni

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021) Chi succederà a Kamil Stoch? Questa è la domanda che tutto il mondo del salto con gli sci si porrà fino al 6 gennaio. Ma non potrà farlo dal vivo. Tutta ladei 4si svolgerà infatti a porte chiuse: la variante Omicron presenta il conto e per la seconda volta consecutiva nessuno sarà sugli spalti. Questo destino era già noto in Germania, dove era stata comunque ventilata una possibilità di marcia indietro non concretizzata, ma anche in Austria si è deciso per il blocco totale. Si partirà così dasenza una delle caratteristiche storiche della: sullo Schattenbergschanze Karl Geiger arriva da leader di Coppa del Mondo, ma saprà fermare il suo più grande rivale di quest’anno, Ryoyu Kobayashi? Tra il tedesco e il giapponese sarà lotta, ma il 2021 ha insegnato che ci possono essere ...