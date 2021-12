Sul numero di gennaio - Colonnine, a Roma quasi una su due è occupata abusivamente (Di martedì 28 dicembre 2021) Buona fortuna agli automobilisti Romani che devono ricaricare una vettura elettrica Dopo l'indagine condotta nel giugno scorso per le strade di Milano, che aveva rivelato come il 50% delle Colonnine fosse occupato abusivamente da vetture con motore termico, Quattroruote di gennaio propone il test a Roma, con esiti quasi uguali. Delle 102 infrastrutture di ricarica visitate in incognito in un qualsiasi giorno feriale di dicembre, ben il 45% è risultato occupato da vetture con propulsore a combustione o elettriche, ma non allacciate alla rete. In dettaglio, dei 149 stalli di sosta relativi alle Colonnine funzionanti, 43 erano occupati irregolarmente, nel 17,5% dei casi da veicoli con motore termico e nell'11,5% da mezzi elettrici non in ricarica. L'indagine è stata ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 dicembre 2021) Buona fortuna agli automobilistini che devono ricaricare una vettura elettrica Dopo l'indagine condotta nel giugno scorso per le strade di Milano, che aveva rivelato come il 50% dellefosse occupatoda vetture con motore termico, Quattroruote dipropone il test a, con esitiuguali. Delle 102 infrastrutture di ricarica visitate in incognito in un qualsiasi giorno feriale di dicembre, ben il 45% è risultato occupato da vetture con propulsore a combustione o elettriche, ma non allacciate alla rete. In dettaglio, dei 149 stalli di sosta relativi allefunzionanti, 43 erano occupati irregolarmente, nel 17,5% dei casi da veicoli con motore termico e nell'11,5% da mezzi elettrici non in ricarica. L'indagine è stata ...

