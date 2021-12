Si allarga il lockdown nel Nord della Cina, migliaia in isolamento nella città di Yan’an e negozi chiusi (Di martedì 28 dicembre 2021) Si allarga il lockdown nel Nord della Cina, dove l’ondata di casi Covid ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 21 mesi. negozi chiusi e divieto di uscire dalle abitazioni per centinaia di migliaia di persone a Yan’an, a circa 300 chilometri da Xi’an, la città cinese con 13 milioni di abitanti in lockdown dalla scorsa settimana per contenere i contagi da coronavirus. Il Guardian riporta delle nuove disposizioni mentre la situazione preoccupa il gigante asiatico a poco più di un mese all’inizio dei Giochi olimpici invernali di Pechino. L’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale, riportato dall’agenzia Xinhua, segnala 182 nuovi casi di trasmissione locale del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Siilnel, dove l’ondata di casi Covid ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 21 mesi.e divieto di uscire dalle abitazioni per centinaia didi persone a, a circa 300 chilometri da Xi’an, lacinese con 13 milioni di abitanti indalla scorsa settimana per contenere i contagi da coronavirus. Il Guardian riporta delle nuove disposizioni mentre la situazione preoccupa il gigante asiatico a poco più di un mese all’inizio dei Giochi olimpici invernali di Pechino. L’ultimo bollettinoCommissione sanitaria nazionale, riportato dall’agenzia Xinhua, segnala 182 nuovi casi di trasmissione locale del ...

