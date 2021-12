Sezze | cade da oltre due metri per recuperare il drone del nipote

(Di martedì 28 dicembre 2021) : soccorso dai vigili un uomo del frusinate, per il quale quelli vissuti sono stati, decisamente, momenti di grande paura. L’uomo è caduto da una scala, da una altezza di duenel momento in cui stava salendo su un tetto, nella zona di via dei Cappuccini, secondo quanto è emerso perundel. Dopo l’incidente è scattato l’allarme alla sala operativa del 118 che ha mandato subito i soccorritori. A fronte di questo intervento l’uomo è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina e a quanto risulta è rimasto sempre cosciente. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina. Dopo che il quadro clinico sembrava inizialmente delicato, con il passare del tempo la situazione è apparsa poi meno grave. L’uomo ha riportato delle ferite alle gambe ma ...

A Sezze, in Via Cappuccini, un uomo di 73 anni è caduto, da un'altezza di 3 metri, dal tetto per recuperare il drone del nipote.