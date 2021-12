Omicron record: cosa ci deve preoccupare e cosa no (Di martedì 28 dicembre 2021) Mai così tanti casi dall’inizio della pandemia. La curva diventa sempre più ripida - con 78.313 positivi, di cui oltre 28mila solo in Lombardia, a fronte di 1.034.677 tamponi - per colpa di Omicron. La pressione sugli ospedali, invece, per quanto in lieve aumento, non desta lo stesso allarme dell’anno scorso. Grazie, principalmente, ai vaccini. Resta il fatto che i numeri registrati oggi sul fronte del contagio sono importanti. E suscitano una serie di domande: quanto dobbiamo preoccuparci, e di cosa in particolare? cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? A questi ed altri interrogativi ha risposto ad Huffpost Giorgio Sestili, fisico e comunicatore scientifico. “Il rialzo dei contagi è notevole, ma - ci spiega - visto l’andamento dell’ultima settimana era prevedibile. Siamo in piena ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Mai così tanti casi dall’inizio della pandemia. La curva diventa sempre più ripida - con 78.313 positivi, di cui oltre 28mila solo in Lombardia, a fronte di 1.034.677 tamponi - per colpa di. La pressione sugli ospedali, invece, per quanto in lieve aumento, non desta lo stesso allarme dell’anno scorso. Grazie, principalmente, ai vaccini. Resta il fatto che i numeri registrati oggi sul fronte del contagio sono importanti. E suscitano una serie di domande: quanto dobbiamo preoccuparci, e diin particolare?dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? A questi ed altri interrogativi ha risposto ad Huffpost Giorgio Sestili, fisico e comunicatore scientifico. “Il rialzo dei contagi è notevole, ma - ci spiega - visto l’andamento dell’ultima settimana era prevedibile. Siamo in piena ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron record Danimarca ha tasso infezione più alto Il Paese di 5,8 milioni di abitanti - riferisce il Guardian ha registrato lunedì un nuovo record di ... A partire dalla scorsa settimana, la variante Omicron è diventata dominante in Danimarca.

Omicron dilaga in Europa: 180mila casi in Francia, 130mila in Gb, in Danimarca il più alto tasso di infezione al mondo La variante Omicron dilaga in tutta Europa. La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore un aumento dei contagi battendo tutti i record con 180mila nuovi positivi. La Danimarca è diventato il Paese con il più ...

Omicron record: cosa ci deve preoccupare e cosa no L'HuffPost Omicron record: cosa ci deve preoccupare e cosa no Mai così tanti casi dall’inizio della pandemia. La curva diventa sempre più ripida - con 78.313 positivi, di cui oltre 28mila solo in Lombardia, a fronte di 1.034.677 tamponi - per colpa di Omicron. L ...

Covid oggi Gb, record contagi in Inghilterra e Galles: 129.471 in un giorno Scozia e l'Irlanda del Nord non forniscono dati ma il numero totale di contagi segnalati è superiore al precedente record per l'intero Regno Unito. La variante Omicron dilaga nel Regno Unito che segna ...

