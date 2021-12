Intervento di polizia finito in tragedia, morta una 14enne: l’appello dei genitori (Di martedì 28 dicembre 2021) Aveva solo 14 anni Valentina Orellana-Peralta, la ragazza uccisa per errore da un poliziotto all’interno di un negozio a Los Angeles. La morte di Valentina Orellana-Peralta ha sconvolto gli Usa: aveva solo 14 anni la ragazza colpita a morte per errore da un poliziotto all’interno del grande magazzino Burlington a Los Angeles. Pur trattandosi di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 28 dicembre 2021) Aveva solo 14 anni Valentina Orellana-Peralta, la ragazza uccisa per errore da un poliziotto all’interno di un negozio a Los Angeles. La morte di Valentina Orellana-Peralta ha sconvolto gli Usa: aveva solo 14 anni la ragazza colpita a morte per errore da un poliziotto all’interno del grande magazzino Burlington a Los Angeles. Pur trattandosi di L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

antonellaa262 : Covid 19 a Torre del Greco: è stato necessario l’intervento della Polizia per riportare l’ordine al centro vaccinal… - siracusa2000 : Scicli. Canile abusivo in contrada Licozia, intervento della Polizia Locale. Liberati 21 cani… - maurizi58472343 : RT @forzearmatenews: Chiusi in casa per giorni in stato di abbandono, due cani salvati grazie all'intervento di Polizia Locale e Polizia di… - PerugiaToday : Chiude in casa e picchia la ex, ragazza salvata dall'intervento della Polizia - messina_oggi : Tentata rapina questa mattina, intorno alle 10,30, alla filiale Credem di piazza Cairoli. Ad agire un soggetto che,… -