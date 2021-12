Il bi-test in gravidanza, l’esperta: “Cos’è e quando viene eseguito” (Di martedì 28 dicembre 2021) Si chiama B test o test combinato o Ultra-screen ed è un esame di screening prenatale non invasivo che permette di calcolare con un’alta attendibilità la probabilità di rischio di alcune anomalie cromosomiche del feto come, per esempio, la sindrome di Down. eseguito sin dalle prime settimane di gravidanza, consiste in un semplice prelievo del sangue materno e in un’ecografia. Ma in quali casi può essere utile? E come si svolge praticamente? Ci sono rischi per la mamma e/o il feto? Ne parliamo con la dottoressa Paola Rosaschino, responsabile dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia del Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato. Dottoressa Rosaschino, che Cos’è esattamente il B-test? Il “B-test” consiste nel dosaggio di due proteine (Free Beta-HCG e PAPP-A) a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) Si chiama Bcombinato o Ultra-screen ed è un esame di screening prenatale non invasivo che permette di calcolare con un’alta attendibilità la probabilità di rischio di alcune anomalie cromosomiche del feto come, per esempio, la sindrome di Down.sin dalle prime settimane di, consiste in un semplice prelievo del sangue materno e in un’ecografia. Ma in quali casi può essere utile? E come si svolge praticamente? Ci sono rischi per la mamma e/o il feto? Ne parliamo con la dottoressa Paola Rosaschino, responsabile dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia del Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato. Dottoressa Rosaschino, cheesattamente il B-? Il “B-” consiste nel dosaggio di due proteine (Free Beta-HCG e PAPP-A) a ...

