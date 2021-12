Francesco Gabbani, in arrivo uno show su Rai 1: l'indiscrezione (Di martedì 28 dicembre 2021) Periodo d'oro per Francesco Gabbani. Stando ad un'indiscrezione dell'ultima ora, il cantante arriverà presto su Rai 1 con uno show in prima serata. A confermare la notizia è stata Rai Pubblicità, che ha diffuso i palinsesti di inizio 2022. Francesco Gabbani su Rai1 con uno show tutto suo Sono lontani i tempi in cui un giovane Francesco Gabbani debuttava al Festival di Sanremo con il brano Occidentali's Karma, vincendo la kermesse. Oggi è un cantautore affermato, che riscuote un grande successo. L'ultimo, intitolato Spazio Tempo, ha fatto da colonna sonora alla fortunata serie tv Un professore, con protagonista Alessandro Gassmann. Il brano ha scalato le classifiche e ha fatto breccia nel cuore di fan giovani e meno giovani. Adesso, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 dicembre 2021) Periodo d'oro per. Stando ad un'dell'ultima ora, il cantante arriverà presto su Rai 1 con unoin prima serata. A confermare la notizia è stata Rai Pubblicità, che ha diffuso i palinsesti di inizio 2022.su Rai1 con unotutto suo Sono lontani i tempi in cui un giovanedebuttava al Festival di Sanremo con il brano Occidentali's Karma, vincendo la kermesse. Oggi è un cantautore affermato, che riscuote un grande successo. L'ultimo, intitolato Spazio Tempo, ha fatto da colonna sonora alla fortunata serie tv Un professore, con protagonista Alessandro Gassmann. Il brano ha scalato le classifiche e ha fatto breccia nel cuore di fan giovani e meno giovani. Adesso, ...

