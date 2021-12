CR7 il calciatore più social del 2021 | Ancelotti al top tra gli allenatori

Advertising

CalcioFinanza : Cristiano Ronaldo è il calciatore più social del 2021, Dybala in top 10. Ancelotti il primo tra gli allenatori… - RobViare : RT @ilcalcioquot: ?? Dusan #Vlahovic è senza dubbio uno dei migliori attaccanti di questa #SerieA ?? Il calciatore della @acffiorentina ha an… - ilcalcioquot : ?? Dusan #Vlahovic è senza dubbio uno dei migliori attaccanti di questa #SerieA ?? Il calciatore della @acffiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : CR7 calciatore

La Serie A: Dybala e poi Ibra Guardando alla nostra Serie A, ilpiù social del 2021 è Paulo Dybala della Juventus, nono con 148 milioni di interazioni totali. Lo segue il milanista Zlatan ...Al netto di Ronaldo, che come noto è passato al Manchester United (che peraltro è saltato al primo posto della classifica social per club), nella nostra Serie A ilpiù social del 2021 è Paulo Dybala della Juventus, che occupa la 9° posizione in classifica con 148 milioni di interazioni totali e il milanista Zlatan Ibrahimovic che lo segue a poca ...Il difensore centrale della Juventus, Leonardo Bonucci, è stato insignito ieri, lunedì 27 dicembre 2021, a Dubai, del "Globe Soccer Awards": è lui, infatti, il miglior difensore dell'anno a livello mo ...Milano, 28 dic. - La superstar portoghese Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United e capitano della Nazionale è il calciatore più social del 2021. Al ...