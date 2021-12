Calciomercato Milan – Attila Szalai | i numeri del difensore ungherese

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - cmdotcom : #Messias: 'Più pressione in D che in A! Al Milan grazie a Stroppa e Pioli, Ibra un grande ma il mio idolo è...'… - MilanWorldForum : Svanberg Milan: situazione e concorrenza Le news -) - calciomercatoit : ????#Messias si racconta: 'Nel 2015 volevo ritirarmi, ora voglio vincere con il #Milan' -

Commenta per primo Secondo il Daily Express : il Tottenham sarebbe in trattative avanzate per Frank Kessie . Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con ile Antonio Conte lo vorrebbe come primo rinforzo di centrocampo.Con buona pace anche di Inter eIl Milan vuole contendere lo Scudetto all'Inter fino alle battute finali della stagione. Per farlo la compagine lombarda avrà bisogno di nuovi innesti ...L'accordo può saltare per colpa di de Ligt: affare nuovamente in bilico e ora a 'festeggiare' potrebbe essere il Milan ...