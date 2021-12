A ogni Natale, sempre più cattivi (Di martedì 28 dicembre 2021) San Luca, ogni Natale sono più cattivo e il tempo dall’Immacolata all’Epifania lo trascorro sempre più adirato. Per il tradimento universale del Natale che si consuma fuori la Chiesa e dentro la Chiesa: non riesco a vedere una gran differenza e sarà appunto perché sono cattivo. Proprio ora che è diventato buono perfino Antonio Socci: aveva definito Papa Francesco “il solito traditore asservito al potere” e adesso mi è diventato bergogliano. Io che resto cattivo non ci penso proprio ad ascoltar colui che, enciclica dopo enciclica, discorso dopo discorso, si candida a cappellano dell’ambientalismo, ideologia antiumana e anticristiana che ci condanna tutti “al freddo e al gelo”. Ma se per troppa cattiveria mi stessi sbagliando? Trovo la soluzione negli Atti degli Apostoli in cui tu, San Luca, citi il saggio Gamaliele che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) San Luca,sono più cattivo e il tempo dall’Immacolata all’Epifania lo trascorropiù adirato. Per il tradimento universale delche si consuma fuori la Chiesa e dentro la Chiesa: non riesco a vedere una gran differenza e sarà appunto perché sono cattivo. Proprio ora che è diventato buono perfino Antonio Socci: aveva definito Papa Francesco “il solito traditore asservito al potere” e adesso mi è diventato bergogliano. Io che resto cattivo non ci penso proprio ad ascoltar colui che, enciclica dopo enciclica, discorso dopo discorso, si candida a cappellano dell’ambientalismo, ideologia antiumana e anticristiana che ci condanna tutti “al freddo e al gelo”. Ma se per troppa cattiveria mi stessi sbagliando? Trovo la soluzione negli Atti degli Apostoli in cui tu, San Luca, citi il saggio Gamaliele che ...

