1917 | Sam Mendes quando ci si mette è un fior di regista

(Di martedì 28 dicembre 2021)Sky Cinema 2, ore 21.15. Con George Mc Kay, Dean Charles Chapman. regia di Sam. Produzione Gran Bretagna 2019.Durata: 2 ore LA TRAMA Penultimo anno della Grande Guerra. Due soldatini inglesi sul fronte francese sono incaricati di una mission quasi impossible. Arrivare a un contingente distante alcuni chilometri e recapitare un importante messaggio. Tempo della missione: un giorno. Se non arrivano in tempo 1600 loro commilitoni morranno. PERCHÈ VEDERLO Perchè Samci si("American beauty" "Mio padre") è undi. Qui ha scelto di raccontare l'odissea dei due soldatini in (quasi) tempo reale. Si marcia, si spara, si scappa, si strazia assieme ai due antieroi. Un mazzo di candidature all'Oscar. Meritate.

Film di guerra da vedere stasera in tv, ore 21:15 su Sky Cinema Due Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un ... Colin Firth, Toby Jones e Tanya Moodie si uniscono al cast di "Empire of Light" di Sam Mendes, per il quale era stata annunciata ad aprile la partecipazione di Olivia Colman. Colin Firth nella nuova f ... Si intitola Empire of Light il nuovo film di Sam Mendes. Al cast si è appena unito Colin Firth che torna a lavorare col regista dopo il ruolo del Generale in 1917. La trama e gli altri attori.