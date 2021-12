Zona Wrestling Awards 2021 – Most Improved Wrestler of the Year

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zona Wrestling

Zona Wrestling

"Daspo e foglio di via ai responsabili" Ma qui siamo in via Zamboni , nel cuore dellauniversitaria, e non in un film sulo in un documentario sulla lotta libera, anche se i ......nelladel main event. Kevin Owens non lascerà la WWE Il contratto dell'ex Universal Champion sarebbe scaduto a gennaio ed erano in molti a dare per certo un suo approdo in All Elite...Negli anni è stato autore di rubriche di successo come il Pick The Speak, Wrestling Superstars, The Corey Side, Giro d'Italia tra le fed italiane, Uno sguardo in Italia, Coppa dei Campioni, Indy City ...The ups and the downs, I wouldn’t change a thing. What a beautiful life, 11 years of Blood, Sweat & Scars got me here. Vedremo se Guevara avrà presto una chance per riprendersi il titolo che ha detenu ...