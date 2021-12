Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi non ci sarà (e Tommaso Paradiso avrà un ruolo diverso dal co-conduttore) (Di lunedì 27 dicembre 2021) La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta scaldando i motori, in vista delle attesissime cinque serate che andranno in onda in prima serata su Rai Uno agli inizi di febbraio. Come ogni anno, la situazione pre-Festival è un miscuglio di rumor, indiscrezioni e gossip che si rincorrono. Tra le tante, quelle che riguardano i cantanti in gara che però sono stati già annunciati dal padrone di casa, Amadeus. Il direttore artistico infatti, in collegamento col Tg Uno, ha già svelato la rosa dei big, confermando o smentendo così le anticipazioni che i blog hanno fatto nelle settimane precedenti. Allo stesso modo, anche i nomi che affiancheranno Amadeus sull’ambito palco dell’Ariston si fanno sempre più confusi. Da Alessia Marcuzzi, a Tommaso Paradiso, passando per Roberto Benigni con tanto di “bocciatura” ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La 73esima edizione del Festival dista scaldando i motori, in vista delle attesissime cinque serate che andranno in onda in prima serata su Rai Uno agli inizi di febbraio. Come ogni anno, la situazione pre-Festival è un miscuglio di rumor, indiscrezioni e gossip che si rincorrono. Tra le tante, quelle che riguardano i cantanti in gara che però sono stati già annunciati dal padrone di casa, Amadeus. Il direttore artistico infatti, in collegamento col Tg Uno, ha già svelato la rosa dei big, confermando o smentendo così le anticipazioni che i blog hanno fatto nelle settimane precedenti. Allo stesso modo, anche i nomi che affiancheranno Amadeus sull’ambito palco dell’Ariston si fanno sempre più confusi. Da, a, passando per Roberto Benigni con tanto di “bocciatura” ...

Advertising

lorenzojova : - Jan_eurofan : RT @escitalia: Eurovision 2022: in regia ci sarà Duccio Forzano (già visto all'opera con i due Sanremo di Baglioni) e Cristian Biondani (re… - eurovisionitaly : Eurovision 2022: in regia ci sarà Duccio Forzano (già visto all'opera con i due Sanremo di Baglioni) e Cristian Bio… - ESCitaNotizie : Eurovision 2022: in regia ci sarà Duccio Forzano (già visto all'opera con i due Sanremo di Baglioni) e Cristian Bio… - eurovision_it : Eurovision 2022: in regia ci sarà Duccio Forzano (già visto all'opera con i due Sanremo di Baglioni) e Cristian Bio… -