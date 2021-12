Per Bianchi la scuola è sicura, "si torna in classe il 10 gennaio" (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - "Sì il 10 gennaio si rientra a scuola in presenza". Lo ha confermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto a Sky Tg24. " La nostra indicazione è che si torna a scuola in presenza, ci vuole la rsponsabilità di tutti, questo è il nostro obiettivo e questo faremo". "Dove vi siano le condizioni straordinariamente rilevanti ma isolate, come alcuni focolai - ha aggiunto il ministro Bianchi - i presidenti di Regione oe i sindaci potranno disporre delle chiusure ma solo molte isolate e molto specificate in quella classe o scuola". Pe rquanto riguarda il tema del green pass per gli studenti "non lo abbiamo posto", ha spiegato Bianchi. "Abbiamo verificato solo questa straordinaria risposta dei ragazzi più grandi ... Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - "Sì il 10si rientra ain presenza". Lo ha confermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio, intervenuto a Sky Tg24. " La nostra indicazione è che siin presenza, ci vuole la rsponsabilità di tutti, questo è il nostro obiettivo e questo faremo". "Dove vi siano le condizioni straordinariamente rilevanti ma isolate, come alcuni focolai - ha aggiunto il ministro- i presidenti di Regione oe i sindaci potranno disporre delle chiusure ma solo molte isolate e molto specificate in quella". Pe rquanto riguarda il tema del green pass per gli studenti "non lo abbiamo posto", ha spiegato. "Abbiamo verificato solo questa straordinaria risposta dei ragazzi più grandi ...

