L'ex commenta un post di Belen Rodriguez: finisce malissimo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Qualcuno si era illuso che i rapporti tra Belen e Antonino Spinalbese si fossero ricuciti ma il gesto dell'argentina ha zittito tutti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Qualcuno si era illuso che i rapporti trae Antonino Spinalbese si fossero ricuciti ma il gesto dell'argentina ha zittito tutti

Advertising

aaehbeh : RT @peciuzrry: tom che commenta tutti i post di zendaya ??????????????? - ilgiornale : Qualcuno si era illuso che i rapporti tra Belen e Antonino Spinalbese si fossero ricuciti ma il gesto dell'argentin… - WASTED91_ : RT @peciuzrry: tom che commenta tutti i post di zendaya ??????????????? - toddy_s0 : RT @Manu_282: per me è tom che commenta i post di zendaya - Manu_282 : per me è tom che commenta i post di zendaya -