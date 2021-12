Incomprensioni al Gf Vip | Katia sbotta contro Gianmaria | “Non hai voglia di fare niente”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) GF Vip,Ricciarelli si arrabbia con: “Non volereil furbo con me”. Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un grande seguito, i telespettatori si lasciano trasportare dalle dinamiche che accadono in casa. In questi mesi, in particolare, al centro dell’attenzione, abbiamo visto il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. La sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

giuseppe_alto : GF Vip, Miriana e Biagio tra incomprensioni e gelosie, lui: 'Tragedie inesistenti' - infoitcultura : Eva e Soleil chiariscono le loro incomprensioni - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -

Sappiate che anche Venerdì 1 Gennaio, così come il 25 Dicembre scorso, il GFnon andrà in onda. Pertanto, la puntata che verrà trasmessa tra qualche ora su Canale 5 sarà ...partire da...Contentissima che abbiamo superato le. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti ... Ecco quante ore dureranno Biagio e Miriana fuori dal GFBiagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono sempre più complici e ormai non hanno più alcuna resistenza: tra loro è scattato un bacio ...Gf Vip 6, scatta il limone tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: “Lo capisci che fuori da qui voglio frequentarti?” ...