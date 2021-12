Globe Soccer Awards | Mbappé | «Voglio vincere ancora Mondiale biennale? Quando è troppo è troppo»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Kylian, attaccante del PSG, ha parlato sul palco dei: ecco le sue dichiarazioni Le parole di Kylianai. OBIETTIVI – «Non ho potuto vedere ilvinto nel 1998, ma poi l’ho vinto in Russia. Sono uno dei più grandi, macontinuare a lavorare e restare umile per farela differenza anche in futuro». VOGLIA DI– «. Ci sono tanti giocatori a livelloche possono prendere il mio posto, per questo devo migliorarmi ogni giorno. Gioco in un grande club, che ha fame di vittorie. Non ...

In lizza per un premio (Clicca qui per scoprire le candidature), la stella del PSG Kylian Mbappé ha parlato durante la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards.