Advertising

anteprima24 : ** De Stasio: “Debiti fuori bilancio non possono diventare mezzo per sperperare denaro pubblico” **… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasio Debiti

LabTV

... per discutere ed approvare i 27 punti all'ordine del giorno del 17 dicembre,fuori bilancio,... Rosetta De, capogruppo di Prima Benevento La maggioranza ha fatto come era prevedibile ...... cariche di ben 27 voci relative afuori bilancio, e che approderanno in aula venerdi per ... A fare da padrona, nel senso della mole delle interrogazioni prodotte, Rosetta De, capogruppo ...