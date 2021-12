Covid, donna no vax partorisce d'urgenza: in pericolo di vita anche il neonato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una donna incinta arriva in ambulanza al pronto soccorso di Carrara con gravi difficoltà respiratorie . Risulta positiva al Covid , come lei il bimbo che porta in grembo. Aveva scelto di non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) Unaincinta arriva in ambulanza al pronto soccorso di Carrara con gravi difficoltà respiratorie . Risulta positiva al, come lei il bimbo che porta in grembo. Aveva scelto di non ...

