Covid | c’è un caso di positività nel Benevento

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è undiall’interno del gruppo giallorosso. Lo ha comunicato ilCalcio, precisando che il calciatore è stato posto in quarantena domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone – si legge all’interno del comunicato – che verrà poi ripetuto prima della ripresa degli allenamenti collettivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.