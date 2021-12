Uccide la moglie malata gettandola in un fiume in Abruzzo: pensionato di 74 anni si costituisce (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento a Casalbordino, vicino a Chieti: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in Abruzzo. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Stando a quanto è emerso finora, il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la tragedia: la donna era malata da tempo e (sembra) in maniera irreversibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo di 74ha ucciso la72ennenelOsento a Casalbordino, vicino a Chieti: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Stando a quanto è emerso finora, ilsi è costituito in caserma subito dopo la tragedia: la donna erada tempo e (sembra) in maniera irreversibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

